Córka Kasi Kowalskiej w londyńskim szpitalu. "Nie potrafię płakać. Jeżeli nie musicie, nie wychodźcie"

Piosenkarka Kasia Kowalska opublikowała w sieci nagranie, w którym poinformowała, że jej córka przebywa w londyńskim szpitalu. - Kochani, jeżeli nie musicie, nie wychodźcie, zostańcie w domu - zaapelowała do młodych ludzi.

Kowalska dodała, że nagraniem chciałaby "sprowokować do myślenia, czy rzeczywiście ludzie muszą wychodzić z domu". - Czy naprawdę to jest konieczne? - pytała.

"Nie wychodźcie, zostańcie w domu"

- Zainspirował mnie do nagrania tego filmiku jeden z lekarzy, który powiedział mi: niech pani przemówi do rozumu młodym ludziom, bo oni sobie nie zdają sprawy, co się dzieje - powiedziała.