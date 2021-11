Coraz więcej młodych z COVID-19 trafia do szpitali. Medycy apelują o szczepienie się

W piątek odnotowano prawie 24 tysiące nowe zakażenia koronawirusem, zmarły 403 osoby. Polski rząd obostrzeń nie wprowadza - mimo zaleceń lekarzy i ekspertów z Rady Medycznej przy premierze. Na oddziałach znajdują się coraz młodsi pacjenci, którzy wymagają pomocy ECMO, czyli sztucznego płucoserca. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim 14-latek trafił w czwartek w ciężkim stanie. - Test PCR uzyskany w czasie pobytu był już pozytywny – informuje rzecznik szpitala dr Adam Stangret. Chłopiec zmarł. Jak przekazał rzecznik szpitala - nie był zaszczepiony. Na razie do końca nie wiadomo, co było przyczyną śmierci 14-latka.

- Jest w trakcie działanie prokuratorskie. Będzie sekcja, która wyjaśni przyczynę śmierci. Wiemy, że dziecko było leczone ambulatoryjnie z objawami typowo infekcyjnymi – dodaje dr Stangret.

Coraz więcej młodych trafia do szpitali z COVID-19

Z kolei w Poznaniu w szpitalu klinicznym dwóch pacjentów jest podłączonych do ECMO. - To są młodzi chorzy - w wieku około 40 lat – zwraca uwagę kierownik oddziału prof. Krzysztof Kusza. Przyznaje, że mężczyźni nie są zaszczepieni.

Niepokojące informacje płyną także z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Tu na 17 aparatów do terapii ECMO, dziewięć jest zajętych przez pacjentów z COVID-19. - W tej chwili do ECMO podłączeni są ludzie 20-30-letni, czego do tej pory nie mieliśmy. To jest rzeczywiście fala pandemii ludzi młodych i niezaszczepionych – podkreśla dr n. med. Konstanty Szułdrzyński.

Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala MSWiA zwraca uwagę na jeszcze jedną grupę wśród pacjentów pod ECMO. - Do tej pory jedna trzecia to były kobiety w ciąży albo tuż po porodzie – mówi.

ECMO może uratować życie ciężko chorych na COVID-19 - to technika pozaustrojowego natleniania krwi. Kryteria włączenia do terapii są restrykcyjne. – To są chorzy, którzy powinni być młodsi niż 50 lat, muszą być z BMI poniżej 30 oraz pod wentylacją nie dłużej niż siedem dni – wyjaśnia dr hab. n. med. Paweł Nadziakiewicz z SCCS w Zabrzu.

- ECMO nie leczy, jest pomostem, który daje czas na regenerację płuc lub na doczekanie do przeszczepu płuc – tłumaczy dr n. med. Katarzyna Rutkowska z SCCS W Zabrzu.

Medycy apelują do młodych o szczepienie się przeciwko COVID-19

Ostatniej doby wykryto 23 242 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. 403 osoby zmarły. – Błagam, apeluję, szczepmy się, bo naprawdę stoimy w momencie krytycznym. Nasze życie zależy od tego, czy się zaszczepimy – mówi prof. Robert Gałązkowski.

Adrianna Otręba

Źródło: TVN24