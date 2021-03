"Tego nie było w poprzednich miesiącach", "to są cięższe przypadki"

Pacjentów z COVID-19 w wieku młodszym, w sile wieku, znacznie przybywa - mówił w TVN24 ordynator w szpitalu jednoimiennym w Kędzierzynie-Koźlu Stanisław Skubis, dodając, że przebieg choroby u nich "jest wyraźnie cięższy, niż miało to miejsce do tej pory". - Objawy są bardziej zaawansowane. Ludzie trafiają chyba później do szpitala - ocenił Skubis.

Przybywa pacjentów "w młodszym wieku, w sile wieku"

Został również zapytany o to, co by zalecał, o co by zaapelował do ludzi, którzy wykonali test i mają pozytywny wynik. - Przede wszystkim zgłoszenie się do lekarza, nawet w ramach teleporady. Ci pacjenci są zaopatrywani w pulsoksymetry, są instruowani, jak monitorować w warunkach domowych swój stan zdrowia i kiedy zgłaszać się do lekarza - mówił.