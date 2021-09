Koronawirus w Polsce. Coraz więcej lekarzy z powodu ataków odchodzi z pracy

Szczepienia na koronawirusa wywołują spore emocje. Dowodem są ataki na lekarzy. Niektórzy z nich doświadczyli agresji fizycznej i słownej. Ten atak i hejt dla niektórych - jak w przypadku pani Jadwigi - przelał czarę goryczy. Zdecydowała się do podjęcia radykalnego kroku, czyli rezygnacji z zawodu. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Decyzję lekarki o odejściu z zawodu zrozumie każdy, kto chociaż raz w życiu doświadczył agresji fizycznej albo słownej - wyłącznie za to, że mówił prawdę. - Miałam do czynienia z różnymi ludźmi, ale takiego strachu nigdy nie czułam – przyznaje Jadwga Kłapa-Zarecka.

Wiosną do gabinetu lekarki rodzinnej wtargnęła kobieta, która zaatakowała ją, wykrzykując hasła głoszone przez przeciwników szczepionek na COVID-19. Mówiła, że Jadwiga Kłapa-Zarecka jest morderczynią, że bogaci się na pandemii i że szkodzi ludziom. Nie pozwalała jej się ruszyć. Lekarka była w ciąży, którą kilka dni później straciła. Nie wróciła już do pracy.

- W Polsce przysługuje osiem tygodni urlopu macierzyńskiego po takiej sytuacji jak moja. Zaczęłam myśleć, co by było, gdyby zostały mi cztery miesiące życia z jakiegoś powodu, co bym zrobiła w tym momencie? Moja pierwsza myśl była taka: nie być lekarzem – mówi Jadwiga Kłapa-Zarecka.