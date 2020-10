Co zrobić, żeby oddać osocze? "Procedura trwa od 30 do 50 minut. Nie boli"

Szpitalne zasoby lekarstwa, którym jest osocze z przeciwciałami koronawirusa, nie zależą od bogactwa kraju czy decyzji polityków. Ciężko chorzy pacjenci polegają na dobrej woli ozdrowieńców. - Na dobrą sprawę mnie to nic nie kosztuje, krew już oddawałem wcześniej, osocze pierwszy raz ale, jeśli ja mogę komuś pomóc czy kogoś uratować w ten sposób, to czemu nie? - mówi dawca osocza Mateusz Orysiak.

Pracownicy centrów krwiodawstwa ozdrowieńców, którzy oddają osocze, nazywają "bohaterami współczesności". - Nie znamy poziomu przeciwciał w momencie poboru, dlatego pobieramy osocze od wszystkich chętnych, którzy spełniają kryteria i którzy zgłaszają się do nas, żeby to osocze oddać. Natomiast przeciwciała określamy dopiero post factum - mówi Wiktor Tybulski, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

- Procedura trwa od 30 do 50 minut. Nie boli. Jest bardzo miła obsługa - mówi ratownik medyczny i dawca osocza Piotr Walczak. Aby zostać dawcą osocza z przeciwciałami koronawirusa, trzeba być ozdrowieńcem, czyli osobą, która chorowała i wyzdrowiała albo kimś, kto przeszedł zakażenie bezobjawowo, a o infekcji wie z posiadanych we krwi przeciwciał. Podstawowe warunki to wiek między 18. a 60. rokiem życia oraz waga powyżej 50 kilogramów. Wykluczające są niektóre przewlekłe choroby, takie jak zapalenie wątroby lub nerek, choroby zakaźne oraz przebyta transfuzja krwi lub jej składników. Centra krwiodawstwa proszą jednak o nie dyskwalifikowanie się samemu i o telefon, by upewnić się, czy warto przyjść na pobranie.