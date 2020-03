Co zrobić, gdy pojawia się rezygnacja, apatia, niechęć do wszystkiego? Odpowiada "Koronawirus. Raport"

Czy utrzymywanie kontaktów z przyjaciółmi za pomocą internetu i telefonu ma taką samą wartość jak w "realu"? Co zrobić, gdy pojawia się rezygnacja, apatia, niechęć do wszystkiego? Czy możliwa jest miłość w czasach zarazy? Na wasze pytania odpowiadała w programie "Koronawirus. Raport" psycholog Magdalena Chorzewska.

W Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Zamknięto szkoły, kina, teatry, baseny i galerie handlowe. Zakazano zgromadzeń powyżej 50 osób. Wznowiono kontrolę na granicach, a Polacy wracający zza granicy muszą poddać się dwutygodniowej kwarantannie w domach.

Na wątpliwości internautów dotyczące kwestii psychologicznych związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa odpowiadała w środę w programie "Koronawirus. Raport" w TVN24 psycholog Magdalena Chorzewska.

Po raz pierwszy od dłuższego czasu jesteśmy wszyscy w domu. Jak w prosty sposób wyeliminować nieuniknione konflikty?

Chorzewska: Skoro są nieuniknione, to one będą. Warto jednak odpowiedzieć sobie na pytanie, jak tych konfliktów nie pogłębiać. Zrozummy siebie nawzajem. Razem siedzimy w domu, każdy potrzebuje własnej przestrzeni. Ustalmy zasady na czas wspólnego bycia w domu. Uszanujmy też to, że każdy członek rodziny potrzebuje czasem pobyć sam, żeby zmierzyć się ze swoimi emocjami i nawet druga osoba, która chciałaby być bardzo miła - nie sprawi, że frustracja, lęk czy złość miną.

Po raz pierwszy od dłuższego czasu jesteśmy wszyscy w domu. Jak w prosty sposób wyeliminować nieuniknione konflikty? TVN24

Czy utrzymywanie kontaktów z przyjaciółmi za pomocą internetu i telefonu ma taką samą wartość jak w realu?

Chorzewska: Musimy bazować na tym, co nam pozostało. To cudownie, że mamy kamery, bo dzięki temu możemy też rozmawiać i mieć kontakt ze znajomymi. Nie ma sensu stwarzać dodatkowego zagrożenia – tym bardziej, że w relacji przyjacielskiej liczy się to, że ktoś o nas myśli i o nas pamięta, interesuje się tym, co u nas słychać, chce wiedzieć czy jesteśmy zdrowi i czy czegoś nam nie potrzeba – to wszystko można zrobić za pomocą telefonu czy komunikatora. Pewnie lepiej jest się spotkać na żywo, bo wtedy bardziej czuć człowieka i zobaczyć to wszystko, czego nie bylibyśmy w stanie zauważyć za pośrednictwem kamery.

Czy utrzymywanie kontaktów z przyjaciółmi za pomocą internetu i telefonu ma taką samą wartość jak w realu? TVN24

Pracuję zdalnie. Powinnam ściągnąć tatę do siebie? Jest mu ciężko samemu, zwłaszcza psychicznie. Obawiam się, że mogę stwarzać zagrożenie.

Chorzewska: Z perspektywy psychologicznej lepiej by było, żeby tata był z panią w domu, żeby nie był sam. Jeśli pani rzeczywiście nie wychodzi z domu do pracy i jest właściwie cały czas w domu to szanse na zakażenie pewnie są mniejsze, ale trzeba by o to zapytać lekarza specjalistę.

Pracuję zdalnie. Powinnam ściągnąć tatę do siebie? Jest mu ciężko samemu, zwłaszcza psychicznie. Obawiam się, ze mogę stwarzać zagrożenie. TVN24

Co zrobić, gdy pojawia się rezygnacja, apatia, niechęć do wszystkiego?

Chorzewska: To zależy z kim mamy do czynienia. Czy dana osoba miała problemy takiej natury już wcześniej i czy jest podatna na różnego rodzaju sytuacje zewnętrzne, a także jak sobie radzi z trudnościami, lękiem, z konfliktami czy samotnością. W tej sytuacji należy obserwować siebie. Bardzo wielu psychologów prowadzi konsultacje online. W tym przypadku zachęcałabym osobę, która widzi u siebie takie niepokojące objawy do kontaktu ze specjalistą, a także do rozmowy ze znajomymi, bliskimi, rodziną i podzielenie się swoimi odczuciami.

Czy mogę odbyć terapię za pomocą komunikatora wideo?

Chorzewska: Osobiście preferuję spotkania na żywo, ale w tej sytuacji po prostu nie mamy wyjścia. Tak samo skupiamy się na pacjencie, który jest przed nami i tak samo poświęcamy mu dokładnie tyle samo czasu i skupiamy się na tym, co mówi. Oczywiście fajniej jest czuć osobę, jej emocje, energię – o wiele więcej zauważymy, mając tę osobę przed sobą na żywo. Wizyty online są również wartościowe. Są osoby, które bardzo potrzebują pomocy i należy się cieszyć, że taka opcja również wchodzi w grę.

Czy mogę odbyć terapię za pomocą komunikatora wideo? TVN24

Czy możliwa jest miłość w czasach zarazy?

Chorzewska: Aktualnie nie zachęcałabym do randkowania, bo to może oczywiście zwiększyć ryzyko zarażenia i zachorowania. Druga sprawa, czy ludzie, którzy od dawna mają kłopoty i trudności w relacjach, pokochają się na nowo, będąc razem w domu? Być może część osób tak, ale nie byłabym tutaj taką optymistką. Myślę, że jeżeli były problemy wcześniej, to one się niestety teraz mogą nasilić, bo w grę wchodzi też wiele innych stresorów, między innymi stres związany z brakiem pieniędzy, bankructwem, a czasem z dużym lękiem, z którym osoby sobie nie radzą, więc w naturalny sposób przerzucają ciężkie emocje na partnera czy partnerkę. Ale miłość jest możliwa zawsze i nie traciłabym wiary.

Czy możliwa jest miłość w czasach zarazy? TVN24

Dom wysprzątany, naprawy zrobione, tematy rozmów wyczerpane, a to dopiero pierwsze dni. Co dalej?

Chorzewska: My w naszym życiu stymulujemy bardzo wiele rzeczy i ja się cieszę, że przyjdzie taki moment, kiedy wykorzystamy wszystkie możliwości i wtedy włączy się może kreatywność, spokój, myślenie i konfrontowanie z własnymi emocjami. Taka jest natura ludzka, że my zawsze czegoś potrzebujemy i działamy. Zatrzymajmy się i skupmy na swoich potrzebach i być może dzięki temu wykreujemy zupełnie nowe zachowania, albo wrócimy do tego, co kiedyś robiliśmy, a nie mieliśmy na to kompletnie czasu.

Dom wysprzątany, naprawy zrobione, tematy rozmów wyczerpane, a to dopiero pierwsze dni. Co dalej? TVN24

asty

Źródło: TVN24