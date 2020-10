O sytuację epidemiczną w szkołach oraz o decyzję niektórych dyrektorów o przechodzeniu do nauczania zdalnego pytani byli we wtorek w "Faktach po Faktach" w TVN24 prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz oraz Dorota Łoboda, prezes fundacji "Rodzice mają głos".

"Ci dyrektorzy funkcjonują w konkretnej rzeczywistości. Tej rzeczywistości epidemicznej"

Jego zdaniem "jeżeli mam sygnały, że są zamykane całe placówki, bo wszyscy nauczyciele poszli na zwolnienie lekarskie, (…) to to cały system edukacji stawia pod dużym znakiem zapytania".

Sławomir Broniarz powiedział, że "nikt z nauczycieli nie chce nauczania zdalnego". - Chcielibyśmy pozostać w szkole, natomiast mam wrażenie, że decyzja powinna należeć do dyrektorów. Racjonalność postępowania, którą obserwujemy w postawie dyrektyw, wskazuje na to, że takiego totalnego lockdownu w edukacji nie będzie, ale nie możemy udawać, że nie ma problemu i tej sprawy zamazywać - ocenił.

Łoboda: ten system nie działa dobrze

Zapytana o to, jak działa system kierowania szkół na kwarantannę, Dorota Łoboda oceniła, że "nie działa dobrze". - Kiedy stwierdzi się przypadek koronawiriusa w szkole, to dyrektor jest zobowiązany poinformować sanepid i poczekać na decyzje tego organu. Dyrektorzy często czekają kilka dni na tę decyzję - wyjaśniła.

- Do tego dochodzi sytuacja, że są uczniowie, którzy są na kwarantannie, bo ktoś w ich rodzinie jest zakażony. W tej sytuacji sanepid nie kieruje dziecka na testy, więc szkoła nie wie, czy uczeń jest również zakażony. Rodzice sami płacą za testy, żeby sprawdzić, czy ich dziecko jest zakażone. Jeżeli okaże się, że tak, to oni informują szkołę i dopiero wtedy sanepid kieruje dany oddział albo szkołę na kwarantannę - tłumaczyła Łoboda.

"Ta wypowiedź wpisuje się w ten stek obelg wypowiadanych pod adresem nauczycieli"

W radiowej Trójce we wtorek przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber został zapytany, czy śmierć dwojga nauczycieli zakażonych koronawirusem może wpłynąć na zmianę decyzji rządu co do funkcjonowania szkół. W odpowiedzi zapewnił, że "na bieżąco sytuacja jest analizowana". - Natomiast łącząc się tutaj w bólu z rodzinami ofiar i oczywiście jest to ogromna tragedia, ale pamiętajmy też, że pedagodzy - no nie wiem - giną na przykład w wypadkach samochodowych - powiedział.