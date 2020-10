Co robić, gdy podejrzewamy u siebie zakażenie? Radzi ratownik medyczny

"Szpitale, izby przyjęć i szpitalne oddziały ratunkowe są w tym momencie przepełnione"

Gościem poranka "Wstajesz i weekend" był ratownik medyczny Ariel Szczotok, który mówił o aktualnej sytuacji pandemicznej w Polsce. Jak ocenił, "niestety rzeczywiście szpitale, izby przyjęć i szpitalne oddziały ratunkowe są w tym momencie przepełnione". - Jest to związane też z diagnostyką pacjentów, którzy przyjeżdżają jako wątpliwi. Niemniej jednak poza pandemią my mamy wciąż te same zachorowania. Pacjenci mają udary, zawały, wciąż ulegają wypadkom i to niestety też przeciąża szpitale - powiedział.

Ratownik medyczny radzi, co robić, gdy podejrzewamy u siebie zakażenie koronawirusem

- Wiem, że w Polsce są placówki medyczne podstawowej opieki zdrowotnej, które nadal ograniczają dostępność do lekarza, niektóre wręcz są zamknięte, na co absolutnie nie ma zgody wojewodów, ministra zdrowia czy Narodowego Funduszu Zdrowia - powiedział Szczotok. Dodał, że takie placówki "należy bezwzględnie natychmiast raportować".

"Czy ten pacjent będzie miał szansę na to, by być w tym szpitalu obsłużonym?"

- Jeżeli faktycznie funkcja koordynatora ratownictwa medycznego będzie na tyle mocna, że będzie mógł zadzwonić do lekarza dyżurnego SOR-u i powiedzieć: "masz przyjąć tego pacjenta i to jest decyzja administracyjna", to z pewnością usprawni i skróci to proces transportu. Ale jest pytanie: czy ten pacjent będzie miał szansę na to, by być w tym szpitalu obsłużonym? - skomentował Ariel Szczotok.