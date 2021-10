Już 10 procent szkół pracuje w trybie zdalnym lub mieszanym. Co robić, gdy dziecko trafiło na kwarantannę?

czytaj dalej

Sytuacja związana z migrantami na granicy Polski i Białorusi to zdaniem Jerzego Owsiaka "problem tak ogromny, że na pewno nie rozwiążą go zasieki, mury". - Rozwiąże go ogromna praca dyplomatyczna, rozwiążą go może posiłki, które przyjdą z Unii Europejskiej - ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.