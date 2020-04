zostańwdomu. Dokumentuje jak sąsiedzi spędzają czas izolacji. "Oczywiście z bezpiecznej odległości"

W Cigacicach (woj. lubuskie) trwa akcja fotograficzna "Zostań w domu". Jej pomysłodawcą jest Katarzyna Bemben, fotografka i lokalna działaczka, która przez wizjer swojego aparatu zagląda do mieszkańców i uwiecznia ich podczas izolacji.

- To nie jest mój autorski pomysł. Obserwowałam pewnego szkockiego fotografa, który sfotografował ludzi podczas kwarantanny. Spodobało mi się to i postanowiłam zrobić coś podobnego. Nie wiedziałam tylko, czy będą jacyś chętni. Dlatego na początku napisałam do znajomych z pytaniem, czy mogę zrobić im zdjęcie, na którym widać jak spędzają czas izolacji - opowiada Katarzyna.