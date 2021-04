Ciężko chory na COVID-19 dyplomata ewakuowany z Indii do Polski. Wraz z nim chora ciężarna żona i dzieci

W niedzielę po południu specjalnym samolotem przyleciał z Indii do Warszawy polski dyplomata, ciężko chory na COVID-19. Wraz z nim ewakuowani zostali czwórka jego dzieci oraz również chora ciężarna żona. Po przybyciu do stolicy, wszyscy trafili do szpitala zakaźnego. - Leczenie zostało podjęte już w samolocie - stwierdził w rozmowie z TVN24 Artur Zaczyński, dyrektor szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym i zastępca dyrektora ds. medycznych w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.