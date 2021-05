Indyjska mutacja koronawirusa potwierdzona u polskiego dyplomaty. Przed tygodniem był ewakuowany z Indii

Polski dyplomata chory na COVID-19, który w ubiegłym tygodniu w niedzielę został ewakuowany wraz z rodziną do kraju z Indii, jest zakażony indyjską mutacją koronawirusa - potwierdził profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W ubiegłą niedzielę, 25 kwietnia, specjalnym samolotem przyleciał z Indii do Warszawy polski dyplomata, ciężko chory na COVID-19. Wraz z nim ewakuowani zostali czwórka jego dzieci oraz również chora ciężarna żona. Po przybyciu do stolicy wszyscy trafili do szpitali.