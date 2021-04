Oporna na antybiotyki bakteria New Delhi u pacjenta z COVID-19. Wstrzymane przyjęcia do szpitala

Przekazał, że postępowanie prowadzi Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej. W związku z zaistniałą sytuacją wstrzymano przyjęcia kolejnych pacjentów do szpitala tymczasowego. Według informacji PAP wszyscy obecnie hospitalizowani w Ciechocinku zostaną przebadani w kierunku możliwego zakażenia bakterią New Delhi.

"Nie można dopuścić do tego, aby kolejne osoby zakaziły się tą bakterią"

Bakteria New Delhi

New Delhi to potoczna nazwa Klebsiella pneumoniae – pałeczki zapalenia płuc, należącej do grupy bakterii jelitowych. Odpowiada za groźne dla życia zapalenie płuc, zapalenie układu moczowego, pokarmowego, opon mózgowo-rdzeniowych i wielu innych chorób. Zapalenia nią wywołane mogą prowadzić do sepsy. Jest oporna na działanie większości antybiotyków.