Mueller: minister Niedzielski miał prawo nie wiedzieć, że jakieś decyzje zostały podjęte

O ten chaos informacyjny pytany był w środowej "Rozmowie Piaseckiego" rzecznik rządu Piotr Mueller. - Tu nie trzeba śledztwa. Został popełniony błąd - skomentował. Pytany, kto podjął decyzję o uwolnieniu rejestracji, stwierdził, że "to zostało przygotowane wcześniej przez sztab, który odpowiada za szczepienia". - Koordynował to pan minister Dworczyk - zaznaczył.

- Minister Niedzielski miał prawo nie wiedzieć, że jakieś decyzje zostały podjęte co do uruchomienia - na przykład w systemie informatycznym - kolejnej grupy - podsumował.

Mueller: w sprawie AstraZeneki czekamy na opinię Europejskiej Agencji Leków

- My od samego początku podkreślamy, że wszelkie decyzje dotyczące szczepionek podejmujemy na podstawie rekomendacji naukowców i odpowiednich gremiów naukowych. W związku z tym słuchamy ich głosu, bo politycy, siłą rzeczy, nie zajmują się na co dzień oceną medyczną szczepionek - tłumaczył.

Muller zapowiedział, że "jak będzie oficjalna rekomendacja Europejskiej Agencji (Leków - red.), to wtedy będziemy decydować na podstawie tej rekomendacji". - W tej chwili to jest wypowiedź jednego człowieka, ważnego, ale mimo wszystko nie ma rekomendacji zespołu naukowego - zwrócił uwagę. - Chciałbym, i tak się zachowujemy, żebyśmy podejmowali decyzje wtedy, kiedy będą faktyczne rekomendacje poszczególnych grup medycznych i naukowych. Tylko w taki sposób da się racjonalnie podejmować decyzje - dodał.

Powiedział, że nie ma wiedzy o przypadkach zakrzepowych w związku z przyjęciem AstraZeneki w Polsce. - To pytanie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych (Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - red.). Ja takiej wiedzy nie posiadam. Nie wydaje mi się, aby taki przypadek w Polsce miał miejsce.

W połowie marca EMA poinformowała, że szczepionka przeciw COVID-19 koncernu AstraZeneca jest bezpieczna. Dyrektor Agencji Emer Cooke mówiła wtedy, że nie ma dowodów na to, że podawanie preparatu jest powiązane ze wzrostem ryzyka zakrzepów krwi. Była to odpowiedź na pojawiające się podejrzenia, jakoby szczepionka ta zwiększała ryzyko zakrzepów krwi. EMA zapowiedziała dalsze badania szczepionki w tym zakresie.

"Trudno mówić o znacznych poluzowaniach"

Do 9 kwietnia obowiązują w całej Polsce dodatkowe obostrzenia. To między innymi zamknięte przedszkola, żłobki i szkoły, częściowo zamknięte galerie handlowe, zamknięte sklepy meblowe, salony kosmetyczne.

Jakie będą dalsze decyzje? Mueller odpowiedział, że "sytuacja jest nadal poważna". - Mamy chwilowo zmniejszona liczbę zakażeń, to jedna rzecz, która wynika z okresu świątecznego, gdzie niestety mniej osób chodzi na testy - przypomniał. - Jeżeli chodzi o liczbę osób hospitalizowanych czy potrzebujących pomocy respiratorów, to widzimy jasno liczby. One niestety są niepokojące, rosnące - przyznał.

Dopytywany o powrót do regionalizacji obostrzeń ocenił, że "w tym okresie to bardzo mało prawdopodobny wariant". - Nie wydaję mi się, żeby wariant regionalizacji był możliwy jeszcze na tym etapie. W przyszłości oczywiście do takich możliwości możemy wrócić, zależnie od sytuacji epidemicznej, podobnie, jak to miało miejsce jesienią - przekazał.