Były handlarz bronią od respiratorów sprzedał maseczki Orlenowi

O perypetiach z zakupem respiratorów od firmy E&K piszemy w tvn24.pl od początku czerwca. 14 kwietnia Ministerstwo Zdrowia podpisało z Andrzejem Izdebskim, prezesem lubelskiej firmy, kontrakt na dostawę 1241 respiratorów z Korei, Chin i Stanów Zjednoczonych. Umowa opiewała na ok. 200 mln złotych, z czego biznesmen otrzymał od ręki ok. 154 mln.

70 milionów nie oddał. Ministerstwo milczy

W związku z tym MZ zażądało od Izdebskiego zwrotu pieniędzy. Z informacji uzyskanych przez nas z ministerstwa 22 lipca Izdebski, wliczając w to kary i odsetki, zalegał ze zwrotem ok. 70 mln złotych. 3 sierpnia wysłaliśmy maila do Biura Komunikacji MZ z prośbą o aktualne wyliczenia dotyczące zaległości ze strony E&K. Mimo wielokrotnych przypomnień do wtorku 18 sierpnia nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Maseczki zamiast respiratorów

Okazuje się, że w tym samym czasie, gdy Andrzej Izdebski próbował dostarczyć respiratory Ministerstwu Zdrowia, jego firma handlowała maseczkami z należącym do państwa koncernem naftowym PKN Orlen. Po raz pierwszy o tym, że E&K chce ściągnąć do Polski maseczki, napisaliśmy pod koniec czerwca. Wtedy Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych poinformował tvn24.pl, że E&K nie dopełniło obowiązku zgłoszenia sprowadzanych do Polski respiratorów, ale za to do URPL wpłynęło powiadomienie dotyczące jednorazowych maseczek medycznych. "Ze względu na pewne braki natury formalnej zawarte w powiadomieniu, Urząd wezwał wnioskodawcę o ich uzupełnienia. Sprawa jest w toku" - informował 25 czerwca Jarosław Buczek, rzecznik prasowy URPL.