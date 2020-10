Nie żyje Michał, uczeń z Bydgoszczy. "Miał stwierdzony COVID"

"Dziś przyszła bardzo smutna wiadomość z jednej z bydgoskich szkół. Naprawdę proszę, byśmy byli odpowiedzialni. Nie myślmy tylko o sobie. Nawet jak czujemy się świetnie. Stosujmy się do zasad dla bliskich, dla wszystkich wokół nas" - napisał w poniedziałek wieczorem w mediach społecznościowy Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.

Dopytywany w komentarzach przez internautów Bruski stwierdził: "Niestety, nie mogę ujawnić za dużo szczegółów, bo to sprawy bardzo osobiste. Niestety, zmarł młody chłopak, uczeń jednej z bydgoskich szkół. Miał stwierdzony COVID". Na komentarze internautów, którzy negowali istnienie pandemii lub powtarzali, że przyczyną śmierci młodego mężczyzny były inne choroby, prezydent Bydgoszczy odpowiedział: "Jak widać, ciągle żyjemy w świecie egoistów, których jak samych nie dotknie, to nie uwierzą. Nie życzę nikomu i jeszcze raz proszę, żeby uwzględnić, że nie każdy przeżywa to bezproblemowo i mógł jeszcze długo żyć, nawet mając inne choroby".