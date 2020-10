"Chorowałem 23 dni, ale i tak miałem sporo szczęścia". Warszawski burmistrz o walce z COVID-19

Zakażenie u burmistrza warszawskiej dzielnicy Praga-Południe Tomasza Kucharskiego wykryto 6 sierpnia. "Miałem sporo szczęścia" - przyznaje w specjalnym nagraniu opublikowanym na profilu miasta. "Nasze bezpieczeństwo to jedno. Ale wtedy, kiedy zachorujemy, to jest bezpieczeństwo tych osób, które z nami się kontaktują" - podkreśla Kucharski, przekonując do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w związku z koronawirusem.

Zakażenie u burmistrza dzielnicy Praga-Południe Tomasza Kucharskiego wykryto 6 sierpnia. "Zadzwonił lekarz i powiedział: ma pan dodatni test" - relacjonuje na nagraniu opublikowanym na oficjalnym profilu twitterowym miasta Warszawy. "To trudne, to naprawdę bardzo trudne, choroba w samotności, w izolacji" - dodał.

"Tworzenie zagrożenia dla innych"

"Od chwili wystąpienia, w zasadzie nie zakażenia, tylko wystąpienia objawów chorowałem 23 dni. Ale i tak miałem sporo szczęścia" - relacjonuje w nagraniu Kucharski. "Jak pytałem personel, lekarzy i pielęgniarki, jak długo przebywają osoby w szpitalu, mówią: średnio 3-4 tygodnie. Ale mamy taką panią, która jest u nas 2,5 miesiąca" - mówi burmistrz.

"Jeżeli my nie przestrzegamy podstawowych zasad tej dyscypliny pandemicznej - nie nosimy maseczek, nie mamy dystansu społecznego, to wiąże się to z tworzeniem zagrożenia dla innych" - podkreśla.

"Nasze bezpieczeństwo to jedno. Ale wtedy, kiedy zachorujemy, to jest bezpieczeństwo tych osób, które z nami się kontaktują. Tych osób może być, tak jak w moim przypadku, bardzo wiele. I to było moją ogromną obawą, że mogę narazić kogoś na zachorowanie, na utratę zdrowia, a mówiąc wprost - na utratę życia" - zakończył.

Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 4178 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Resort przekazał też informację o śmierci 32 osób, u których stwierdzono SARS-CoV-2. Łącznie w Polsce infekcję koronawirusem potwierdzono u 125 816 osób, spośród których 3004 zmarły.

Najwięcej nowych zakażeń spośród wszystkich niedzielnych przypadków zakażenia koronawirusem odnotowano w województwie małopolskim - jest ich 685.

