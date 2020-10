Brakuje lekarzy do walki z COVID-19. "Ludzie po prostu tego nie wytrzymują"

Wraz ze wzrostem liczby zakażonych, pojawiają się wątpliwości, czy polska służba to wytrzyma. Chodzi nie tylko o sprzęt i wolne łózka w szpitalach, ale o personel medyczny, którego brakuje. Jest "polowanie" między innymi na anestezjologów. Dostają nakazy pracy do "covidowych" szpitali, ale się odwołują. Materiał magazynu "Polska i Świat".

- Nasze siły też kiedyś się skończą - mówi dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu, gdzie w tej chwili leczy się 77 pacjentów z COVID-19. - Możemy stworzyć nieograniczoną liczbę łóżek i nieograniczoną liczbę stanowisk do respiratoroterapii, do intensywnej terapii, ale ani łóżka, respiratory, ani sprzęt nie obsłużą pacjentów, jeśli nie będzie przy nich wykwalifikowanej liczby kadry medycznej - zwraca uwagę Maciej Hoppe.

- To też wiąże się z kwestią zabezpieczenia personalnego i z tym, że musimy zbadać cały personel oddziału intensywnej terapii – zwraca uwagę dyrektor. Dlatego dyrekcja pilnie poszukuje między innymi anestezjologów i pielęgniarek anestezjologicznych. Ale tu nawet nakazy pracy dla medyków z innych szpitali na niewiele się zdają, bo część skierowanych do szpitala lekarzy odwołuje się od decyzji wojewody. - Zazwyczaj osoby te korzystają z różnych form ucieczki z tej sytuacji, choćby są to zwolnienia lekarskie - mówi Maciej Hoppe.

- To, że anestezjologów nie jest łatwo pozyskać na rynku to efekt kilku czynników - mówi prof. Radosław Owczuk, konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Przez lata była to specjalizacja wybierana niechętnie, teraz powoli to się zmienia. - Aktualnie jest tak, że jest dużo chętnych do specjalizacji, ale proszę pamiętać o tym, że cykl specjalizacji trwa sześć lat plus czas na zdanie egzaminu i uzyskanie tytułu specjalisty – dodaje.