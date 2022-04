Brak testów dla chorych na raka 

"Pacjenci czuliby się bezpieczniej, gdyby nadal mogli się regularnie testować"

Jak tłumaczy Jakub Kosikowski, rezydent onkologii klinicznej i były przewodniczący Porozumienia Rezydentów, chorzy onkologicznie to z definicji pacjenci z obniżoną odpornością, a chemioterapia dodatkowo ją obniża, uszkadzając szpik i białe krwinki. - Chemioterapii nie podajemy w żadnej infekcji - czy jest to zapalenie pęcherza moczowego, grypa, błahe przeziębienie, czy covid. Wirus SARS-CoV-2 nadal jest rozpowszechniony wśród pacjentów i to naprawdę nie jest moment na to, by zaprzestać testowania tych onkologicznych. Jeśli przeoczymy pacjenta bezobjawowego i podamy mu chemię, możemy nawet go zabić, nie mówiąc o sianiu ogniska wirusa na oddziale - mówi Kosikowski. I dodaje, że choć pacjenci onkologiczni teoretycznie powinni być zaszczepieni czterema dawkami, jest sporo wyjątków. - Poza tym szczepionka jest trenerem odporności, a gdy odporność jest osłabiona, to ochrona przed patogenem jest słabsza - wyjaśnia Kosikowski.