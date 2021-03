"Sytuacja w Warszawie jest tragiczna"

"Personel medyczny jest na ostatnich nogach"

Paweł Reszka z tygodnika "Polityka", który na co dzień przygląda się pracy medyków, mówił, jak personel medyczny znosi ponad rok walki z koronawirusem. - To jest potężne napięcie, ciągle wszystkiego brakuje. Musimy pamiętać, że ochrona zdrowia jest przestawiona na covid, przez co lekarze, pielęgniarki muszą mówić swoim pacjentom, że nie mogą im pomóc - zwracał uwagę. Mówił, że lekarze "są pod niesamowitą presją". - Wyobrażam sobie i wiem, że personel medyczny jest na ostatnich nogach - dodał publicysta.

"Na pewno nie działa to dobrze"

- Cały czas jest tak, że karetki odbijają się od różnych szpitali. Dwa dni temu mój kolega jeździł [karetką - przyp. red.] 12 godzin z jedną pacjentką. To znaczy, że dwuosobowy zespół wykwalifikowanych ratowników pomógł w tym czasie jednej osobie. I to też nie do końca, bo jak skończyli dyżur, to pani została przeniesiona do innej karetki i pojechała do innego miasta. Więc na pewno nie działa to dobrze - dodał dziennikarz "Polityki".