"Tylko te zabiegi, które nie ratują życia lub zdrowia, mogą zostać odłożone"

"Tylko w tym tygodniu mieliśmy ponad trzy tysiące sygnałów"

Jak mówił, do jego biura trafiają różne problemy, ale najczęściej są związane z: "dostępnością do świadczeń zdrowotnych, z brakiem możliwości dodzwonienia się do przychodni, z brakiem możliwości zarejestrowania wizyty, z brakiem możliwości wizyty domowej, z brakiem możliwości odbycia wizyty tego konkretnego dnia". - To są zastrzeżenia związane z odwoływanymi planowanymi zabiegami w szpitalu, z brakiem dostępności, jeżeli chodzi o leczenie, z brakiem badań diagnostycznych. Tych sygnałów mamy bardzo wiele różnego rodzaju - dodał.