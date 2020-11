Jako minister zdrowia, który odpowiada za zabezpieczenie zdrowia Polaków, będę rekomendował, abyśmy spędzili święta w domach z najbliższą rodziną - zapowiedział w wywiadzie dla "Super Expressu" Adam Niedzielski. - Niestety te święta Bożego Narodzenia będą przypominały tegoroczną Wielkanoc - mówił. Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID-19 Paweł Grzesiowski również ocenił, że "święta Bożego Narodzenia w tym roku będą, ale podobne do Wielkanocy - bez spotkań rodzinnych i spotkań, podczas których może się przenosić koronawirusa".

Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID-19 doktor Paweł Grzesiowski powiedział w piątek w porannym wywiadzie dla TOK FM, że będą "choinki, prezenty, Wigilia, tylko bez zjazdów rodzinnych". - Przynajmniej tak bym sugerował, żeby nie jeździć po całej Polsce przed samymi świętami i nie robić dużych rodzinnych spotkań, bo mogą to być zgromadzenia, które przyniosą później infekcje - powiedział lekarz.

Pytany o to, jak długo potrwa jeszcze związany z pandemią szczyt zgonów w Polsce, wyjaśnił, że patrząc na statystyki, można powiedzieć, że "śmierć najlepiej koreluje z przypadkami zachorowań sprzed dwóch tygodni, dlatego że przeciętnie czas walki o życie w szpitalu to właśnie dwa do trzech tygodni".

- Jeśli spojrzymy, że maksymalny punkt zachorowań był w okolicach 5 listopada, to czekają nas jeszcze - no niestety - dwa-trzy dni liczby zgonów na poziomie 700, być może nawet 800 osób dziennie - ocenił. Przyznał, że to niestety brutalne liczby, ale jest to kwestia "bardziej matematyczna niż medyczna", ponieważ umiera około 2,5-3 procent osób, które zachorowały.