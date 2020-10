Budka wskazuje "prawdziwego bohatera". Dworczyk "zaprasza do współpracy"

"Spał 13 grudnia. I jak widać, śpi też dzisiaj, gdy liczba zachorowań jest rekordowa. Prawdziwy bohater" - taki wpis zamieścił na Twitterze przewodniczący Platformy Obywatelskiej, nawiązując do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Zareagował szef kancelarii premiera Michała Dworczyka. "Zapraszamy Borysa Budkę do współpracy. Nie wykorzystujcie pandemii do walki politycznej" - napisał.

W sobotę resort zdrowia podał, że w Polsce odnotowano 9622 nowych zakażeń koronawirusem - to najwięcej zakażonych od początku epidemii. Zmarły 84 zakażone osoby.

"Spał 13 grudnia. I jak widać, śpi też dzisiaj, gdy liczba zachorowań jest rekordowa. Prawdziwy bohater" - napisał na Twitterze po podaniu bilansu zakażeń przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. To odniesienie do wicepremiera i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i nawiązanie do politycznej anegdoty o tym, że kiedy 13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny, Kaczyński spał do późna.

Dworczyk do Budki: nie wykorzystujcie pandemii do walki politycznej

Na ten wpis zareagował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

"Trzeba w trudnych czasach być razem, pokazać społeczeństwu, że w obliczu zagrożenia nie liczą się barwy polityczne a walka o obronę życia i gospodarki. Zapraszamy Borysa Budkę do współpracy. Nie wykorzystujcie pandemii do walki politycznej" - napisał do lidera PO.

Autor:mjz/b

Źródło: PAP