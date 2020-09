"Powstaje coś w rodzaju blizn w płucach"

Lekarze biorą pod obserwację pacjentów, bo samo wyzdrowienie wcale nie musi oznaczać pełnego powrotu do zdrowia. Koronawirus SARS-CoV-2 często uszkadza płuca, a widoczne jest to dopiero po kilku tygodniach od przebytej choroby. Pod kontrolą powinno być też serce. Materiał magazynu "Polska i Świat".

"COVID jest infekcją, która ma duży wpływ na układ sercowo-naczyniowy"

Choć, co podkreślają eksperci, każdy zakażony koronawirusem pacjent to oddzielny przypadek - Jedno jest pewne: COVID-19 dla organizmu oznacza powikłania. - Jest wciąż zbyt wcześnie, by coś mówić na 100 procent, ale tych obserwacji potwierdzających kolejne powikłania wielonarządowe, które się zdarzają w wyniku infekcji, jest niepokojąco dużo. Coraz częściej mówi się o powikłaniach neurologicznych, sercowych – zwraca uwagę Tomasz Karauda. - To nie jest wirus, który atakuje wyłącznie płuca. Może również zaatakować serce. Są też badania, że ten wirus jest neurotopowy, czyli może wywoływać zmiany w obrębie mózgu – podkreśla kardiolog Alicja Nowowiejska-Wiewióra.