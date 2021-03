Episkopat "zachęca wiernych, by z zachowaniem troski o zdrowie" uczestniczyć we mszy

Biskupi zachęcają wiernych, by z zachowaniem koniecznej troski o zdrowie i bezpieczeństwo czasie pandemii uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii - poinformował w sobotę Episkopat. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że kościoły, tak jak sklepy, pozostaną otwarte.

Od soboty do 9 kwietnia w całej Polsce obowiązują nowe obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną. Zamknięte będą między innymi hotele, teatry, kina, baseny i sauny. Dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych uczą się zdalnie. Restrykcje, których obowiązywanie zahacza także o okres Świąt Wielkanocnych, nie obejmują zmian w dotychczas obowiązujących zasadach dotyczących świątyń. W kościołach może zgromadzić się jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, przy zachowaniu odstępu nie mniejszego niż 1,5 metra.

W sobotę za pośrednictwem Twittera Konferencja Episkopatu Polski zwróciła się do wiernych w sprawie niedzielnych mszy. "Biskupi zachęcają wiernych, by z zachowaniem koniecznej troski o zdrowie i bezpieczeństwo w czasie pandemii uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii i korzystać z sakramentu pokuty" - napisał Episkopat na Twitterze.

Eksperci sugerują zamknięcie kościołów

- Analizowaliśmy, gdzie ludzie się zakażają. Osobiście doradzałam panu premierowi, żeby tak właśnie zrobić, ponieważ ludzie zakażają się w kościołach i nie mam co do tego wątpliwości, a w okresie Wielkanocy będą zarażać się tym bardziej - powiedziała prof. Piekarska.

Kościoły jak sklepy

O kwestię zamknięcia kościołów był w sobotę pytany minister Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia wziął udział w posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. - Jeżeli chodzi o kwestię kościołów, to tutaj mamy te same normatywy, te same standardy, które dotyczą również sklepów, które cały czas są otwarte - powiedział Niedzielski.