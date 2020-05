KEP: transmisje liturgii w telewizji nie powinny osłabić chęci przystępowania do sakramentów w kościołach

Ostrzeżenie od papieża Franciszka

"Wyrażamy wdzięczność środkom społecznego przekazu i parafiom za transmisje liturgii w telewizji, radiu i internecie. Nie powinno to jednak osłabić naszej woli do przystępowania do sakramentów świętych w naszych kościołach. Ci, którzy - z powodu wprowadzonych limitów - nie mają takiej możliwości w niedzielę, mogą uczestniczyć w mszach św. w świątyniach w inne dni tygodnia. Przywołujemy w tym miejscu słowa Ojca Świętego Franciszka, który przestrzegł przed niebezpieczeństwem ograniczania praktykowania wiary wyłącznie do wymiaru wirtualnego" - czytamy w komunikacie. OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO>>> Biskupi dziękują księżom i wiernym za odpowiedzialne przestrzeganie zarządzeń służb sanitarnych i państwowych w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego. "Prosimy księży proboszczów o organizowanie w parafiach możliwości przystąpienia do spowiedzi świętej. Niech to będzie okazja do wypełnienia IV przykazania kościelnego, aby 'przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą', poprzedzoną sakramentem pokuty i pojednania. Z zachowaniem wszelkich zarządzeń władz sanitarnych i państwowych zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych. Mogą one być dobrą okazją duszpasterską do powrócenia w kościołach do życia sakramentalnego osób, które tego pragną" - podkreślają autorzy komunikatu.