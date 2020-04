Pobiegną w domach, na balkonach i w ogrodach. Tak zbiorą pieniądze na maseczki

View this post on Instagram

Środki ochrony osobistej to ważna sprawa, szczególnie gdy zasilasz szeregi personelu medycznego😷. Aby naszym medykom nigdy nie zabrakło maseczek i mogli kryć za nimi swoje twarze proponuje Wam udział w moim totalnie niekomercyjnym biegu #kryjryjRUN 🏃🏼‍♀️. Cała kwota wpłacona na zbiórkę #biegamdobrze (link w bio) zostanie przekazana polskiej ochronie zdrowia👩🏼‍⚕️. Jeżeli brakuje Wam zawodów biegowych to jest to idealna okazja aby przypomnieć sobie ten dreszczyk emocji (a poza tym słyszeliście o tym aby 100 osób na raz biegło maraton w swoim domu lub ogródku 😈😁 - to byłoby coś!) Co zrobić aby pobiec 25-ego kwietnia razem ze mną :)? 1️⃣Pakiet startowy kupujesz poprzez wpłacenie 15zł na zbiórkę #biegamdobrze, z której cały dochód zostanie przekazany na zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego. 2️⃣Wybierasz dystans, który przebiegniesz w swoim domu, ogródku czy na balkonie 😊. Do wyboru są 4 opcje: 5km, 10km, półmaraton i maraton. 3️⃣Na maila dr.spraweczka@gmail.com wysyłasz dane, które chcesz mieć na numerze startowym (może to być samo imię albo pseudonim) oraz info jaki wybrałeś dystans🏃🏼‍♀️. W wiadomości zwrotnej dostajesz ode mnie numer startowy z Twoimi danymi. 4️⃣25.04.2020 wszyscy razem biegnniemy #kryjryjRUN! Udokumentuj swój bieg, może to być filmik, zdjęcie, zrzut z aplikacji mierzącej kilometry a dostaniesz maila z medalem „zrób to sam"😁. Będziesz mógł go wyciąć i dołożyć do swoich trofeów z innych biegów🥇. To kto biegnie ze mną w #kryjryjRUN