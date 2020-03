Wcześniej dzwonili, bo nie chcieli już żyć. Teraz dzwonią, bo boją się epidemii

Maciej od dwóch lat odbiera telefony infolinii Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łodzi. Do niedawna większość dzwoniących mówiła mu o problemach z odwykiem, problemach rodzinnych i myślach samobójczych. - Teraz dzwonią ludzie, którzy boją się koronawirusa - mówi rozmówca tvn24.pl.

Strach

- Często niepokoją się, że mogą być zakażone. Boją się zwrócić do służb sanitarnych, bo boją się hospitalizacji i izolacji od rodziny. Przeraża ich wizja utraty pracy - opowiada.

Co im wówczas mówi?

- Nie mogę im powiedzieć, że "wszystko będzie dobrze" i żeby się nie martwili. Nie usłyszą ode mnie, że koronawirus to błahostka. Nie kłamiemy, nie dajemy fałszywej nadziei. Musimy wytłumaczyć, dlaczego nie wolno kryć się z objawami koronawirusa. Informujemy, że to szkodliwe nie tylko dla chorego, ale całego otoczenia i społeczeństwa - mówi rozmówca tvn24.pl.

Zamiast gaszenia lęku za wszelką cenę, Maciej namawia do kontaktu z sanepidem. - Unikam argumentowania, że śmiertelność COVID-19 to kilka procent. Nie mówię o tym, czy ktoś jest w grupie ryzyka, czy też nie. Nie jestem przecież lekarzem. Dodatkowo, słowa uspokojenia mogłyby wywołać bierność. A bierność w dzisiejszych czasach może być bardzo niebezpieczna - mówi.

Co słyszysz?

A co, jeśli okazuje się, że obawy są uzasadnione? - Przypominam, że na jednym pracodawcy nie kończy się świat. Że chociaż nie jest to komfortowe, to ludzie często zmuszeni są zmienić otoczenie. I nierzadko dobrze na tym wychodzą - odpowiada.