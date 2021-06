Będzie kwarantanna "dla podróżnych przybywających z Wielkiej Brytanii" do Polski

Podróżni przybywający do Polski z Wielkiej Brytanii będą podlegali obowiązkowej siedmiodniowej kwarantannie, z której zwalniać będzie tylko negatywny wynik testu wykonanego nie wcześniej niż po tygodniu - poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Jeszcze we wtorek, jak zapowiedział rzecznik, podpisane zostanie przez premiera Mateusza Morawieckiego rozporządzenie w tej sprawie i opublikowane w Dzienniku Ustaw, aby mogło obowiązywać od środy.

Port lotniczy imienia Fryderyka Chopina w Warszawie Leszek Szymański/PAP

"Zmniejszyć ryzyko transmisji wariantu Delta"

- Podjęte decyzje w sprawie kwarantanny dla podróżnych przybywających z Wielkiej Brytanii mają zmniejszyć ryzyko transmisji wariantu Delta koronawirusa z zagrożonego obszaru. Musimy zadbać o obywateli naszego kraju i ich bezpieczeństwo - zaznaczył w wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej minister Adam Niedzielski.

Oznacza to, że dodatkowe restrykcje dotykać będą nie tylko osoby przybywające z Indii, Brazylii czy z Południowej Afryki, ale także Wielkiej Brytanii.

Rzecznik resortu zdrowia przypominał we wtorek przed południem, że "po przyjeździe do Polski mamy kwarantannę, jeżeli nie wykonamy testu [z negatywnym wynikiem - red.]". - W granicach Unii Europejskiej uznajemy wszystkie prowadzone testy w państwach obcych mówił. - Spoza Strefy Schengen trzeba wykonać testy w Polsce i tu najprawdopodobniej wejdzie dodatkowe rozwiązanie, o którym będziemy informować, w zakresie przylotów z Wielkiej Brytanii, co do kwarantanny - zapowiadał.

"W dużej mierze są to zakażenia osób spoza granic Polski"

Andrusiewicz podał we wtorek, że dotychczas w Polsce potwierdzono 90 przypadków zakażenia wariantem Delta. - Oczywiście 90 to nie jest mało, ale na szczęście te wszystkie przypadki dość szybko wyłapujemy. Najczęściej są to ogniska, które są tworzone przez osoby często ze sobą współpracujące. (…) Łatwo wówczas o kwarantannę wszystkich, którzy mieli do czynienia z zakażonymi - mówił.

Jak przekazał rzecznik, zakażeni wariantem Delta to "raczej osoby, które albo powróciły z zagranicy, albo miały kontakt z osobami, które powróciły z destynacji zagrożonych". - W dużej mierze są to zakażenia osób spoza granic Polski. To są zakażenia osób, które nie są obywatelami polskimi. Szybko z tego tytułu są te osoby wyłapywane, nie mają zazwyczaj dużo kontaktów - tłumaczył.

Od czasu pojawienia się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19, wykryto kilka jego wariantów genetycznych. Wariant Delta pierwszy raz zidentyfikowano w Indiach w październiku 2020 roku i oznaczono go jako wariant wzbudzający obawy Światowej Organizacji Zdrowia ze względu na jego zwiększoną zakaźność.

W Europie między innymi Wielka Brytania zanotowała duży wzrost liczby nowych infekcji wariantem Delta. Liczba zakażeń rośnie również między innymi w Rosji.

Autor:js//now

Źródło: PAP, TVN24