Całkowity lockdown? Wiceminister zdrowia: jestem trochę większym optymistą niż profesor Horban

Główny doradca premiera do spraw COVID-19 profesor Andrzej Horban powiedział w poniedziałek w Polsat News, że możliwe jest wprowadzenie całkowitego lockdownu. - Bardzo możliwe, że jeżeli już w czwartek lub środę będziemy zbliżali się do tej liczby wyraźnie przekraczającej 30 tysięcy zakażeń, to będzie już to nie tylko scenariusz potencjalny, ale scenariusz realny - przyznał.