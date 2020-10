Nowe obostrzenia. Opublikowano projekt rozporządzenia

"Z uwagi na liczne zmiany tego aktu – w celu zapewnienia jego czytelności – proponuje się wydanie nowego rozporządzenia. Zdecydowano, że dla zapewnienia czytelności wykazy powiatów należących do określonych obszarów (czerwonego i żółtego) będą określone w załącznikach do rozporządzenia" - wyjaśniono.

Na tej samej konferencji prasowej komendant główny policji generał inspektor Jarosław Szymczyk zapowiedział "bardziej rygorystyczne" podchodzenie policji do przypadków łamania przepisów. - Dziś 80 procent to są pouczenia, a 20 procent skutki finansowe (...). Kiedy wzrasta liczba zakażeń musimy te proporcje odwracać – podkreślił. - Nadal pozostaje dla funkcjonariuszy policji możliwość ukarania mandatem w kwocie do 500 złotych. W przypadku odmowy przyjęcia takiego mandatu, chcielibyśmy wprowadzić każdorazowo taki mechanizm, że będzie kierowany wniosek o ukaranie do sądu i dodatkowo wniosek o wdrożenie postępowania administracyjnego do inspekcji sanitarnej – powiedział szef policji.