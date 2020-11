Chaotyczna budowa oddziałów covidowych spowodowała, że de facto dzisiaj nie mamy w Polsce szpitali, gdzie bezpiecznie można leczyć raka, udar, zawał - mówił w TVN24 Bartosz Arłukowicz, europoseł Koalicji Europejskiej, były minister zdrowia. Oskarżał rząd o zaniechania w przygotowaniach do walki z epidemią.

Arłukowicz: największym grzechem był brak decyzji o stworzeniu "białych" szpitali

Takie szpitale pozwoliłyby "pomagać ludziom, którzy chorują na inne choroby niż COVID-19, a dzisiaj nie mają dostępu do szpitali, bo zakaził się personel".

"Premier kupuje sobie czas, kolejne dwa tygodnie"

Kolejnym "wielkim błędem rządu", o którym mówił Arłukowicz, było "zaniechanie przygotowania szkół do powrotu dzieci". - Po prostu bezmyślnie podjęto decyzję o powrocie (we wrześniu - red.) - ocenił.

- Dzisiaj wychodzi premier, który mówi, że kumulujemy ferie zimowe, że wszyscy uczniowie będą je mieli w jednym czasie. W ten sposób premier kupuje sobie czas, kolejne dwa tygodnie, by zatrzymać dzieci w domu - powiedział były minister.

A dzieci - dodał - "nie czekają na ferie, czekają na powrót do szkoły". - Zadaniem rządu jest przygotowanie tych szkół do stopniowego powrotu dzieci. A to się teraz nie dzieje - ocenił europoseł.