Koronawirus w Polsce, ataki antyszczepionkowców. Ochrona pracowników punktów szczepień, jest zgoda premiera

Minister zdrowia Adam Niedzielski na Twitterze poinformował, że we wtorek na posiedzeniu Rady Ministrów omawiano ataki antyszczepionkowców na punkty szczepień oraz groźby kierowane wobec personelu medycznego. "Premier Mateusz Morawiecki zaakceptował objęcie pracowników punktów szczepień ochroną jak funkcjonariuszy publicznych" - napisał Niedzielski.

Niedzielski już wcześniej zapowiadał, że chce, by pracownicy punktów szczepień "podlegali specjalnej ochronie prawnej" i by "każde zagrożenie, każda groźba, każdy akt agresji wobec tych pracowników był karany ze szczególną surowością".

Funkcjonariusze publiczni podlegają ochronie na podstawie przepisów kodeksu karnego. Za przestępstwo uznaje się między innymi naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza czy czynną napaść na niego. Naruszającemu nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech (art. 222 k.k.) Natomiast za napaść na funkcjonariusza sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat, a gdy wystąpi ciężki uszczerbek na zdrowiu funkcjonariusza kara taka wynosi od 2 do 12 lat (art. 223 k.k.).