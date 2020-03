Arcybiskup Gądecki zaapelował o solidarność. "Potrzebni są ludzie, którzy wyjdą z pomocą"

W przesłaniu przekazanym w sobotę przez biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski, abp Gądecki napisał: "Kościoły nie są zamknięte, są otwarte dla modlitwy prywatnej, niemniej jednak jesteśmy zobowiązani do respektowania porządku naturalnego, jaki jest wymuszony przez stan epidemii". Przewodniczący KEP wezwał wszystkich do wyrozumiałości wobec ograniczeń, jakie wiążą się z wprowadzonym stanem epidemii. Podkreślił też, że na wielu płaszczyznach życie społeczne z konieczności toczy się dalej. "Czy to będzie kierowca autobusu, czy pracownik przy kasie, za każdym razem jest to człowiek w jakiejś mierze przerażony. Tu jest z pewnością tytuł, żeby modlić się za tych, którzy są w służbie publicznej i którzy z tej służby nie mogą się zwolnić" - podkreślił abp Gądecki.