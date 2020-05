W dobie pandemii COVID-19 w grupie najwyższego ryzyka są przede wszystkim osoby starsze, które stanowią największy odsetek wśród ofiar śmiertelnych choroby powodowanej przez koronawirusa. W związku z epidemią wspierająca ubogich Wspólnota Sant'Egidio, czyli Wspólnota świętego Idziego - katolicka, świecka organizacja popularyzująca idee ekumenizmu i niosąca wsparcie ubogim, wystosowała apel do społeczności międzynarodowej "przeciwko stosowaniu selektywnej opieki zdrowotnej". Przypomniała także o zasadach równego traktowania wszystkich pacjentów i powszechnego prawa do opieki zdrowotnej.

"Wartość życia pozostaje taka sama dla wszystkich"

Wolnik: Lekarze musieli stawać przed dramatycznymi decyzjami

- W Polsce całe szczęście nie dochodziło do dramatycznych wyborów, kogo podłączać do respiratorów, nie mieliśmy aż tylu chorych, ale wiemy o tym, że takie wybory w innych krajach miały miejsce, że lekarze musieli stawać przed takimi dramatami. Zdarzały się także sytuacje, kiedy osoby starsze w ogóle nie były transportowane do szpitala. W wielu krajach w obliczu tych wyzwań, ale także już wcześniej, pojawił się niebezpieczny model, który sprzyja selektywnej opiece zdrowotnej, uznającej życie osób starszych za zbyteczne - zauważyła Wolnik.

Jej zdaniem, to naturalne, że postępujący wiek wiąże się z większą wrażliwością i licznymi chorobami, ale "jeżeli to ma usprawiedliwiać wybór leczenia osób młodszych i zdrowszych, to jesteśmy na niebezpiecznej granicy". - Zgoda na takie rozwiązanie jest zarówno po ludzku, jak i z punktu widzenia prawa, nie do zaakceptowania - podkreśliła.