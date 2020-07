Przez pandemię i wakacje brakuje krwi. Apel do krwiodawców

Na braki w stanach magazynowych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (CKiK) wpływ mają wakacje, a także sytuacja związana z pandemią COVID-19. Dlatego CKiK apeluje do honorowych dawców krwi oraz wszystkich zdrowych osób, które w ostatnim czasie nie podróżowały do innych krajów i nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną, o oddanie krwi w jednym z centrów krwiodawstwa w Polsce (niezależnie od miejsca zamieszkania).

Cały czas aktualny jest apel o to, by osoby, które przeszły COVID-19, także zgłaszały się do stacji krwiodawstwa. Osocze takich osób jest bardzo potrzebne do leczenia pacjentów, którzy ciężko przechodzą zakażenie koronawirusem.