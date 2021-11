Macierewicz o walce z pandemią: to jest jedyny rząd, który robi to skutecznie

W rzadkiej rozmowie z posłem i wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości Antonim Macierewiczem reporter TVN24 Radomir Wit dopytywał o jego ocenę działań rządu w obliczu czwartej fali koronawirusa. Pytania zadawał w biegu, na sejmowym korytarzu. - To jest jedyny rząd, który robi to skutecznie - powiedział Macierewicz, odnosząc się do strategii polskich władz w walce z pandemią COVID-19.

Dziennikarz wskazał, że to projekt jego partyjnych kolegów, na co poseł PiS stwierdził: - A widzi pan, złożyli. To jak się z nią zapoznam, to wtedy chętnie panu odpowiem.