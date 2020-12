"Moje samopoczucie jest rewelacyjne po szczepionce, bo doczekałam do tego momentu"

Jest jedna rzecz, która może zmienić naszą rzeczywistość, i to zmienić w miarę sprawnie. I to są szczepienia - powiedział w "Faktach po Faktach" profesor Jerzy Jaroszewicz, kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii w Bytomiu. Profesor Anna Piekarska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, która przyjęła już szczepionkę przeciw COVID-19, powiedziała, że "nie mogła się doczekać" zastrzyku. - Nie mam śladu po tym szczepieniu, nie gorączkowałam, czułam się bardzo dobrze - zapewniła.

"Moje samopoczucie psychiczne jest rewelacyjne po szczepionce"

- Jesteśmy w bardzo uroczystej i podniosłej chwili. Jest jedna rzecz, która może zmienić naszą rzeczywistość, i to zmienić w miarę sprawnie. I to są szczepienia. Ja bym prosił państwa, żebyśmy do tego podeszli nie emocjonalnie, a racjonalnie. Zakończmy to szaleństwo, tę pandemie covidową, poddajmy się szczepieniu i liczmy na to, że odbędą się one sprawnie i szybko - powiedział.