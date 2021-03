W naszym systemie potwierdzamy zakażenie w osób, które mają jasne objawy - zauważyła w "Faktach po Faktach" doktor Aneta Afelt z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zdaniem w rzeczywistości zainfekowanych koronawirusem jest "do 10 razy więcej" niż pokazują rządowe dane. - Są takie symulacje, które mówią o pięciu, sześciu razach - szacował prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski. Podkreślił, że "dzisiaj możliwość testowania jest dużo większa niż była na początku jesieni".

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 34 151 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. To najwyższy dobowy przyrost zakażeń w Polsce od początku pandemii. Dzień wcześniej odnotowano 29 978 zakażeń, co jest drugim najwyższym bilansem od początku pandemii.

W środę resort przekazał też informację o śmierci 520 osób, u których stwierdzono SARS-CoV-2. W Polsce koronawirusa potwierdzono dotychczas u 2 154 821 osób, z których 50 860 zmarło.

O sytuacji epidemicznej w kraju rozmawiali w "Faktach po Faktach" w TVN24 doktor Aneta Afelt z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Michał Sutkowski, specjalista medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych i prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.

"Mamy nawet do 10 razy więcej osób zakażonych w relacji do tego, co pokazują wyniki testów"

- Spójrzmy na zakażenia w sposób trochę bardziej statystyczny - zaproponowała dr Aneta Afelt. - Co wiemy do tej pory po roku epidemii? Wiemy z pewnością, że spora grupa osób, które są zakażone, przechodzi to zakażenie bez żadnych symptomów fizycznych. W niektórych regionach szacuje się tę grupę na 40 procent, w innych na więcej, nawet do 60 procent - mówiła.

Wskazywała, że "kolejna grupa osób to są osoby, które mają symptomy, ale łatwo je pomylić z przeziębieniem, z chwilową niedyspozycją". - Szacuję się tę grupę na 30 procent - dodała.

Wyjaśniła, że pozostałe osoby "rozwijają wielosymptomowe, ciężkie powikłanie po zakażeniu". - Niewielka grupa, 1 do 6 (procent), to są osoby, które niezbędnie będą potrzebowały pomocy szpitalnej - kontynuowała ekspertka.

Jej zdaniem "to oznacza, że de facto w tej chwili w społeczeństwie mamy nawet do 10 razy więcej osób zakażonych w relacji do tego, co pokazują wyniki testów, wykrywające pacjentów pełnoobjawowych". - Bo, powiedzmy to otwarcie, w naszym systemie potwierdzamy zakażenie u osób, które mają jasne objawy - argumentowała.

"Dzisiaj możliwość testowania jest dużo większa, niż była na początku jesieni"

Michał Sutkowski ostrożniej odniósł się do liczb, które podała Afelt. - Pozwolę sobie powiedzieć, że czasem mówi się, że 10 razy to jest trochę przeszacowana liczba. Są takie symulacje, które mówią o pięciu, sześciu razach - zauważył.

Przyznał jednak, że "bardzo często teraz to będzie rzeczywiście zbliżało się do tych 10 z uwagi na większą transmisyjność koronawirusa w wersji brytyjskiej".

Jak mówił prezes WLR, "być może" nie ma dzisiaj aż 10 razy więcej infekcji w stosunku do wykrywanych testami. - Dlaczego? Bo rzeczywiście dzisiaj możliwość testowania jest dużo większa, niż była na początku jesieni. Pacjenci, nawet skąpo objawowi, ci którzy rzeczywiście się zgłoszą (...), są testowani - dodał.

Autor:akr

Źródło: TVN24