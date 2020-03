W środę stwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Doktor Aneta Afelt z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego w "Faktach po Faktach" wyraziła nadzieję, że był to tak zwany pacjent zero. Doktor Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podkreślał, że najbardziej narażeni na zakażenie koronawirusem są lekarze. - Normalnie nie jesteśmy przygotowani na kontakt z pacjentem zakaźnym - zaznaczył.

W Polsce stwierdzono pierwszy przypadek osoby z koronawirusem . Doktor Aneta Afelt z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego wyraziła nadzieję, że ten przypadek to tak zwany pacjent zero, czyli potencjalne źródło ewentualnych kolejnych zakażeń. - To by nam bardzo ułatwiło sytuację - oceniła.

- Najważniejszą sprawą jest wyłonienie pacjentów zero, czyli osób, które są potencjalnymi roznosicielami wirusa do dalszych osób - powiedziała specjalistka, która od lat bada naukowo wirusy i epidemie.

- Normalnie nie jesteśmy przygotowani na kontakt z pacjentem zakaźnym - powiedział i uściślił: - W tym sensie, że lekarz, który przyjmuje na izbie przyjęć, nie ma maseczki, jak będzie skontaktowany [z pacjentem zakażonym koronawirusem - przyp. red.] to będzie musiał być poddany dwutygodniowej kwarantannie. Kto go zastąpi? - zastanawiał się.

- Jeśli robimy to w sposób rabunkowy, uwalniamy do warunków społecznych zagrożenie patogenami, których bardzo często nie znamy. Wirusy bardzo szybko adaptują się do nowych warunków. Jeśli mamy taką sytuację, że zwierzęta jako nosiciele są w bardzo bliskim kontakcie, to stwarza to warunki, w których te wirusy mogą przyspieszyć swoją mutację - dodała.