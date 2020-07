Dymisja ministra zdrowia? "Odpowiedź nasuwa się sama"

Ministerstwo Zdrowia w piątek poinformowało o 657 wykrytych nowych zakażeniach . Jest to największy dobowy bilans od 4 marca, kiedy zidentyfikowano pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. W czwartek dane mówiły o 615 nowych przypadkach, w środę o 512, we wtorek o 502, a w poniedziałek o 337. Łącznie w Polsce od początku pandemii potwierdzono infekcję u 45 688 osób, spośród których 1716 zmarło.

Sośnierz: nie nauczyliśmy się wyłapywać osób zakażonych

Jako przyczynę takiej sytuacji były prezes NFZ wskazał na braki w wydolności "głównie sanepidu", wynikające jego zdaniem z tego, że Ministerstwo Zdrowia nie podjęło działań na rzecz wzmocnienia służb sanitarnych. - To, co się teraz dzieje, jest wynikiem tego, że przez miesiące nie zbudowaliśmy właściwej struktury do walki z epidemią. Ciągle reagujemy jakby do tyłu, że gdy coś się wydarzy, to następuje jakaś reakcja rządu. Zrzucamy wszystko na społeczeństwo - zauważył poseł Porozumienia.