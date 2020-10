"Ręce obywatel umyje sobie sam, ale systemu testowania nie zbuduje sobie sam"

"Epidemia nie byłaby tak rozległa, gdybyśmy mieli system identyfikowania zakażonych"

Były szef Narodowego Funduszu Zdrowia i poseł Porozumienia Andrzej Sośnierz w "Rozmowie Piaseckiego" odniósł się do problemu braku wolnych łóżek i personelu medycznego. Według niego "epidemia to nie tylko problem, ale też i pożytek". - Ona ujawnia słabe miejsca sytemu i daje powód, żeby w przyszłości je poprawić - wyjaśnił.

- Wypowiadaliśmy się wcześniej, że trzeba było się przygotować już dawno. W kwietniu powstawały pierwsze programy na podstawie już istniejących doświadczeń. Minęło sześć miesięcy, a my teraz improwizujemy - przyznał. Dopytywany, kto za to odpowiada, odparł, że "niestety przede wszystkim Ministerstwo Zdrowia nie zdało tutaj egzaminu". - Żałuję, czasem złość bierze, że uwagi i propozycje, które padały, nie zostały wykorzystane - powiedział.

"Przede wszystkim brakuje organizacji"

Prowadzący program Konrad Piasecki przywołał w TVN24 słowa polityków PiS, którzy przed wyborami obiecują między innymi silne państwo i silną gospodarkę. - Hasła to jedno, rzeczywistość to drugie. Rzeczywistość jest taka, jaką widzimy. Nie wystarczy powiedzieć, że chcemy mieć silne państwo, trzeba je po prostu zrobić. Ono w takich sytuacjach, jak w tej chwili, się testuje - skomentował poseł Porozumienia.

Zasugerował, że może w tej sytuacji powinno się wprowadzić stan klęski żywiołowej czy stan wyjątkowy. - To może być potrzebne, żeby niektóre sytuacje opanować - tłumaczył. Sośnierz powiedział, że w naszym kraju "przede wszystkim brakuje organizacji" i jest to najsłabszy punkt "na każdym szczeblu". - Ręce obywatel umyje sobie sam, ale systemu testowania nie zorganizuje - skomentował. - Tym się ma zająć państwo - skwitował.

Szpital polowy na Stadionie Narodowym. "Czy to najlepsze miejsce? Nie wiem"

Były szef NFZ odniósł się także do informacji, że na Stadionie Narodowym uruchomiony zostanie pierwszy w Polsce, tymczasowy szpital polowy . Ma on powstać na płycie stadionu.

- Już nie ma co wydziwiać, sytuacja jest trudna. Jeśli rzeczywiście brakuje miejsc, to trzeba to zmienić. Czy to Stadion Narodowy czy inne miejsce, to filozofowanie w tej sprawie jest chyba nie na miejscu. Trzeba działać szybko. Czy to najlepsze miejsce? Nie wiem - powiedział. Zasugerował, że w takiej sytuacji być może sprawdziłyby się zadaszone hale.