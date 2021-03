"Naszym grzechem pierworodnym jest brak wywiadu epidemiologicznego i powszechnego testowania"

Poseł Porozumienia (klub PiS) i były szef NFZ Andrzej Sośnierz pytany w piątek w "Jeden na jeden", czy patrząc na pierwszą i drugą falę pandemii COVID-19 może powiedzieć, że rząd odrobił lekcję i był przygotowany do trzeciej fali, powiedział, że "jeżeli chodzi o przyjętą przez nas strategię, czy sposób walki z epidemią, to właściwie nie była walka, tylko obrona".

- Myśmy nigdy nie spróbowali aktywnie stłumić tej epidemii, zawsze reagujemy, jak ta epidemia się rozhula. Próbujemy ją troszkę przygaszać, zwalniać tempo jej rozprzestrzeniania się, po to, żeby ochrona zdrowia dała sobie jakoś radę z napływem pacjentów – ocenił polityk Porozumienia. Dodał, że "to nie jest walka z epidemią, to jest obrona".

Pytany, co na to jego koledzy ze Zjednoczonej Prawicy i przedstawiciele rządu, powiedział, że starał się to przekazać, ale jak dodał, "to było wołanie na puszczy".