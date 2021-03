Profesor Horban: system jest na granicy wydolności

To, z czym mamy obecnie do czynienia, jest wypadkową kilku rzeczy: ewolucji wirusa, przyjętych efektów strategii, wytrzymałości gospodarki, wytrzymałości ludzi na lockdown i dostępności do szczepień – tłumaczył w "Faktach po Faktach" profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw COVID-19, odnosząc się do sytuacji pandemicznej w Polsce. Gość TVN24 przyznał, że system opieki zdrowia w kraju "jest na granicy niewydolności".

W Polsce trwa trzecia fala pandemii COVID-19. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę o 31 757 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Resort przekazał też informację o śmierci 448 osób, u których stwierdzono SARS-CoV-2. Ministerstwo przekazało również, że minionej doby do szpitali trafiło 795 osób.

- Ta sytuacja wskazuje przede wszystkim na to, że będziemy mieli do czynienia z trzecią falą, która przewyższy drugą falę. I nie tylko pod kątem liczby zachorowań, o czym już wiemy, bo odnotowujemy regularnie wyniki powyżej 30 tysięcy, ale przede wszystkim przewyższa drugą falę swoją dolegliwością, mierzoną liczbą hospitalizacji, czyli zajętości łóżek w systemie - mówił na konferencji prasowej w sobotę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Horban: system jest na granicy wydolności

Sytuację pandemiczną w Polsce komentował w "Faktach po Faktach" profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw walki z COVID-19. Gość TVN24 przyznał, że system opieki zdrowia "jeszcze nie jest niewydolny". - Jest na granicy wydolności. To oznacza, że musimy zacząć stosować się do zaleceń – stwierdził.

- Sposoby walki z epidemią są już dawno opisane. Przy okazji tej epidemii też powstała strategia walki z COVID, gdzie są opisane pewne scenariusze i pewne rzeczy, które należy zrobić, żeby zmniejszyć szkody, straty i liczbę zachorowań, a z drugiej strony przygotować jednostki ochrony zdrowia do tego, żeby były wydolne – powiedział Horban.

Jak tłumaczył, to co się obecnie dzieje jest pochodną kilku rzeczy. – Ewolucji wirusa, przyjętych efektów strategii, wytrzymałości gospodarki, wytrzymałości ludzi na lockdown i dostępności do szczepień. Ta wypadkowa powoduje to, co mamy – wyjaśnił.

- Jeżeli szczepienia zaczną być coraz bardziej powszechne, a o tym marzymy, w tym momencie populacja osób najbardziej narażonych na ciężki przebieg choroby, zacznie być chroniona i epidemia się natychmiast zmniejszy – wyjaśnił.

