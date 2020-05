"Wyimaginowana wspólnota" da Polsce dziesiątki miliardów euro. Prezydent i premier się cieszą

Prezydent Andrzej Duda i szef rządu Mateusz Morawiecki wystąpili razem - cieszyli się z zapowiedzi powołania europejskiego funduszu odbudowy na rzecz podniesienia gospodarki po kryzysie spowodowanym przez koronawirusa. - Kryzys i stan trudny bardzo często dawał dzięki twardej postawie i mądrym działaniom impuls do przyspieszonego rozwoju i "prosperity". Tak było po Wielkiej Depresji i po II wojnie światowej – mówił Andrzej Duda.

Prezydent podkreślał wagę unijnych zapowiedzi, a premier chwalił swój rząd za "twarde, żmudne negocjacje", które doprowadziły do tego, że według wstępnego planu Polska ma stać się jednym z największych beneficjentów europejskiego funduszu na odbudowę po pandemii. Kraj może otrzymać niemal 64 miliardy euro. Nastawienie władzy staje się proeuropejskie, kiedy staje się również profinansowe.

Dziesiątki miliardów euro z "wyimaginowanej wspólnoty"

Rząd Prawa i Sprawiedliwości oraz sam prezydent przez ostatnie pięć lat mocno krytykowali Unię Europejską. Premier Mateusz Morawiecki niedawno, bo 27 marca stwierdzał w Sejmie, że "Unia Europejska jeszcze nie dała żadnego eurocenta" i w związku z tym w czasach bardzo trudnych "najważniejsze są państwa narodowe". Rozkładał przy tym ręce. Półtora roku temu, we wrześniu 2018 roku Andrzej Duda mówił o "wyimaginowanej wspólnocie, z której niewiele dla Polski wynika" .

Komisja Europejska wytoczyła w ostatnich latach Polsce procedurę, w ramach której bada stan praworządności oraz pozwała kraj do unijnego trybunału za naruszanie jej zasad. Dlaczego, mimo napięć i różnic zdań w kluczowych kwestiach, Polska pozostaje beneficjentem unijnych programów finansowych? Według byłego ambasadora Polski przy Unii Marka Greli, to efekt polityki krajów zachodniej Europy - głównie Niemiec. – Dla tych krajów to nieprzyjemna wiadomość, że Polska ma problemy z demokracją – mówi. Ocenia jednak, że dla zachodnich państw "lepiej mieć Polskę PiS-u w Unii Europejskiej niż Polskę PiS-u poza Unią Europejską".