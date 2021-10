Ograniczenia, nakazy i zakazy epidemiczne. Nowe rozporządzenie weszło w życie

Aktualne ograniczenia, nakazy i zakazy epidemiczne mają obowiązywać do 30 listopada – przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów, które w niedzielę wchodzi w życie. Obostrzenia mają związek z epidemią wywołaną przez koronawirusa.

Obowiązek utrzymania co najmniej półtorametrowej odległości między pieszymi, z wyjątkiem rodziców i dzieci oraz osób wspólnie zamieszkujących, konieczność noszenia maseczki przykrywającej nos i usta m.in. w autobusie, tramwaju i pociągu, w sklepie, urzędzie i kościele, a także ograniczona liczba miejsc w teatrach i kinach – to tylko część zasad, które nadal obowiązują w związku z pandemią.

Nowe rozporządzenie

Nowe rozporządzenie zakłada m.in. przedłużenie do 30 listopada 2021 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów.

Co ważne, regulacje dotyczące obowiązku zasłaniania ust i nosa nie podlegają modyfikacji w odniesieniu do dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub placówce oświatowej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.