Wojskowe ćwiczenia z koronawirusem. Dziewięciu zakażonych

Akademia Sztuki Wojennej zorganizowała w połowie marca ćwiczenia dla ponad 200 osób. Zajęcia nie zostały od razu przerwane mimo stwierdzenia zakażeń koronawirusem wśród studentów - ustalił tvn24.pl. Rzecznik uczelni potwierdził, że doszło do dziewięciu zakażeń, ale zapewnił, że reżim sanitarny był zachowany, a ćwiczenia były niezbędne "dla osiągnięcia celów dydaktycznych".

"Brama otwarta! Doskonalenie umiejętności oficerów w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia działań taktycznych - to główny cel ćwiczenia pk. BRAMA-21" - poinformował w piątek 19 marca portal wojsko-polskie.pl.

Ministerstwo Zdrowia tego samego dnia poinformowało o 25 998 nowych zakażeniach i o 419 zgonach zakażonych osób. Media zwracały uwagę, że to o 7,2 tysiąca więcej zakażeń niż tydzień wcześniej, zaś 7-dniowa średnia zakażeń była najwyższa od 23 listopada.

Od następującej po tym dniu soboty obostrzenia obowiązujące do tej pory w czterech województwach miały zostać rozszerzone na cały kraj.

Nakaz "niewychodzenia z pokoju"

W warszawskiej siedzibie ASzWoj spotkało się ponad 200 osób. To głównie uczestnicy kursów oficerskich z różnych części Polski, którzy wcześniej uczyli się w trybie zdalnym. W planie ćwiczeń były "rekonesanse w terenie", czyli wyjazdy autobusami pod Warszawę.

- W pomieszczeniach od rana do wieczora przebywa po kilkanaście osób, które przemieszczają się również na stołówkę, czy do internatów. Reżim covidowy jest zachowany na tyle, na ile się da w takich warunkach i na tyle, żeby kierownictwo nie ponosiło odpowiedzialności za ewentualne rozprzestrzenianie się choroby - relacjonował nam jeden z uczestników ćwiczeń.

Według informatora tvn24.pl pomimo wykrycia zakażeń koronawirusem u niektórych studentów, ćwiczenie było kontynuowane, a kolejne osoby były odsyłane do internatu z nakazem "niewychodzenia z pokoju".

Kolejne etapy przełożone

"Podczas testu zidentyfikowano trzy osoby z wynikiem pozytywnym, które nie wzięły udziału w ćwiczeniu. Drugi test został przeprowadzony 19.03 br. w ramach przygotowania do realizacji etapu II ćwiczenia. Podczas testów dwie osoby uzyskały wynik pozytywny" - wyjaśnił rzecznik.

Planowane szczepienia

Pytany o osoby z objawami COVID-19 lub ze stwierdzonymi pozytywnymi wynikami testu, które według naszego informatora były odsyłane do internatu z nakazem "niewychodzenia z pokoju", Młynarczyk zapewnia, że "nie było przypadków kierowania do miejsca zakwaterowania osób z pozytywnym wynikiem testu".

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami, do czasu podjęcia decyzji przez WOMP, osoby z pozytywnymi wynikami testu poddawane były izolacji na terenie Akademii w specjalnie do tego celu przygotowanych pomieszczeniach" - odpisał pułkownik.

Rzecznik zapewnił, że przed wykonaniem testu, osoby wypełniały dane metryczkowe w formularzu wywiadu epidemiologicznego. "Wymazy wykonywane były przez personel medyczny. Z osobą, która uzyskała pozytywny wynik, niezwłocznie przeprowadzony był pełny wywiad epidemiologiczny. Wywiad ten wraz z wynikiem testu przesyłany był do WOMP w Modlinie. W trakcie rozmowy osoba przeprowadzająca wywiad ustalała również, czy izolacja będzie przebiegała w obiekcie wojskowym poza ASzWoj czy w warunkach domowych. Osoby, które nie wyraziły zgody na izolację w obiekcie wojskowym poza Akademią, zostały poinstruowane o zagrożeniach związanych z COVID-19 dla członków rodziny i konieczności przestrzegania reżimu sanitarnego w domu. Oczekując na decyzję WOMP osoby te w asyście przeszkolonego pracownika prowadzone były do miejsca tymczasowej izolacji na terenie ASzWoj (w tym samym budynku). Po otrzymaniu decyzji WOMP osoby te przewożone były transportem sanitarnym do miejsca izolacji poza Akademią lub przemieszczały się własnym transportem w celu odbycia izolacji w warunkach domowych" - poinformował nas płk Młynarczyk.