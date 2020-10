"System nie jest przygotowany. Nie wiemy, co będzie dalej"

Przychodzimy we wtorek do pracy i okazuje się, że od poniedziałku nasz oddział ginekologii bądź ortopedii jest oddziałem covidowym. Mamy pacjentów u siebie na oddziale, których musimy gdzieś przenieść. Mamy nieprzygotowane oddziały pod względem infrastruktury. Nie mamy zbudowanych śluz. To są sytuacje, z którymi spotykamy się na co dzień i to jest przerażające - mówiła w TVN24 lekarz Agnieszka Serwan, przewodnicząca Regionu Mazowieckiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Lekarz Agnieszka Serwan, przewodnicząca Regionu Mazowieckiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy mówiła we "Wstajesz i weekend" w TVN24, że sytuacja lekarzy oraz pacjentów w województwie mazowieckim jest bardzo trudna. Dodała, że problemy były już w zeszłym tygodniu. – Mamy siedem tysięcy zachorowań i nie mamy łóżek zarówno dla pacjentów z koronawirusem, jak i pacjentów, którzy chorują na pozostałe choroby – podkreśliła.

- Chciałabym powiedzieć, że sytuacja się poprawi, ale ciężko mi mówić takie słowa, ponieważ nie mamy, przynajmniej nie wiemy o żadnej strategii, ani żadnym długofalowym planie na tą epidemię – powiedziała Serwan.

- Mówi się, że był wystarczający czas, żeby przygotować szpitale i personel na to, co nastąpi, przygotować scenariusze na zachorowania dwóch, trzech, pięciu tysięcy osób dziennie. Tego nie mamy. Tak my jak i pacjenci nie wiemy tak naprawdę, co nas czeka – dodała.

Jak mówiła, widzi przed jakimi sytuacji stawiani są jej koledzy, pacjenci, którzy "zwyczajnie się po prostu boją, bo nie otrzymują pomocy".

- My jako lekarze jesteśmy gotowi do tego, żeby udzielać pomocy pacjentom, natomiast w tej chwili mamy bardzo ograniczone możliwości - dodała.

Zaznaczyła, że "lekarze nie boją się opieki nad pacjentem". – System nie jest przygotowany, my nie wiemy, co będzie dalej - podkreśliła.

- Przychodzimy we wtorek do pracy i okazuje się, że od poniedziałku nasz oddział ginekologii bądź ortopedii jest oddziałem covidowym. Mamy pacjentów u siebie na oddziale, których musimy gdzieś przenieść. Mamy nieprzygotowane oddziały pod względem infrastruktury. Nie mamy zbudowanych śluz. To są sytuacje, z którymi spotykamy się na co dzień i to jest przerażające – mówiła Serwan.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 7705 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Resort przekazał też informację o śmierci 132 osób, u których stwierdzono infekcję SARS-CoV-2. Łącznie w Polsce koronawirusa potwierdzono u 157 608 osób, spośród których 3440 zmarło.

