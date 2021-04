Minister Niedzielski: trend spadkowy epidemii trwa. Profesor Matyja: daleko nam do sukcesu

Średnia siedmiodniowa liczby nowych zakażeń spadła do 16 tysięcy - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski, oceniając, że mamy do czynienia ze spadkowym trendem epidemii. Na jego słowa zareagował prezes Naczelnej Rady Lekarskiej profesor Andrzej Matyja. Jego zdaniem "nie powinniśmy z euforią" przyjmować informacji o poprawie sytuacji epidemicznej w naszym kraju. Zwrócił przy tym uwagę na znaczenie szczepień.

Profesor Matyja: nie pokonaliśmy jeszcze koronawirusa

Według prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej profesora Andrzej Matyi, "mimo malejącej liczby zakażeń koronawirusem daleko jest nam jeszcze do sukcesu". Tłumaczył, że będzie można o nim mówić, kiedy osiągniemy odporność populacyjną i w tym celu trzeba dążyć do jak najszybszego zaszczepienia społeczeństwa.

W jego opinii w ocenie spadku liczby zachorowań ważniejszy od statystyk dziennych zakażeń jest wskaźnik replikacji koronawirusa. Tak zwany wskaźnik R informuje o średniej liczbie ludzi, które zakaża jedna osoba w okresie przechodzenia choroby. Służy on także jako wyznacznik tego, czy epidemia jest pod kontrolą. - Jeszcze do niedawna wskaźnik ten był powyżej 1, co przekreślało szanse na zmniejszenie liczby zachorowań, teraz jest niewiele poniżej 1. Byłbym większym optymistą, gdyby on był w granicach 0,6 - przyznał Matyja w rozmowie z Polską Agencją Prasową.