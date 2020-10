Minister zdrowia podpisał rozporządzenie w związku z COVID-19. Chodzi o "bezpieczeństwo finansowe"

"Właśnie podpisałem rozporządzenie, które daje gwarancję podmiotom leczniczym walczącym z COVID-19 na comiesięczny wpływ 1/12 ryczałtu, bez względu na to czy wywiążą się z realizacji świadczeń. Gwarantujemy bezpieczeństwo finansowe!" - czytamy we wpisie ministra zdrowia.

Apel Zarządu Związku Województw RP

Jak argumentował zarząd ZWRP, ograniczenia w działalności jednostek przekładają się bezpośrednio na zmniejszone przychody, natomiast koszty stałe są ponoszone przez szpitale niezależnie od stopnia bieżącego wykonania kontraktu. Pomimo ograniczenia realizacji świadczeń zdrowotnych podmioty lecznicze nadal pozostają w stałej gotowości do ich udzielania. Około 70-80 procent kosztów działalności podmiotu leczniczego stanowią koszty osobowe i koszty utrzymania infrastruktury; do kosztów tych dochodzą dodatkowo, znacznie zwiększone w porównaniu do lat ubiegłych, wydatki na środki do dezynfekcji czy środki ochrony indywidualnej dla personelu oraz pacjentów.